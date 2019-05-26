CİNSEL İSTİSMAR SANIĞININ BİLGİSAYARINDA ÇOCUK İSTİSMARI VİDEOLARI BULUNDU
İzmir'de, 7 ve 8 yaşındaki kız çocuklarını çizgi film izlettirmek için evine götürüp cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı. Sapığın cep telefonunda ve dizüstü bilgisayarında çocuk istismarı videoları bulundu.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, komşularının 8 yaşındaki F. D. ile 7 yaşındaki K....
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