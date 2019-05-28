Kayseri'de, erkek arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden genç kızın ifadesi kan dondurdu. Genç kız mahkemede, “Beni eve çağırdı ve 'Gelmezsen ağabeyine ve babana mesaj yazarım' diyerek, tehdit etti. Eve gittiğimde de, 'Benimle birlikte