CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞINI İDDİA EDEN GENÇ KIZIN İFADESİ KAN DONDURDU!
Kayseri'de, erkek arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden genç kızın ifadesi kan dondurdu. Genç kız mahkemede, “Beni eve çağırdı ve 'Gelmezsen ağabeyine ve babana mesaj yazarım' diyerek, tehdit etti. Eve gittiğimde de, 'Benimle birlikte
Kayseri Merkez Melikgazi İlçesi'nde S. Ç. , 2012 yılından bu yana birlikte olduğu sevgilisi Muhammed V....
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