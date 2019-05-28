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Cinsel İstismara Uğradığını İddia Eden Genç Kızın İfadesi Kan Dondurdu!

CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞINI İDDİA EDEN GENÇ KIZIN İFADESİ KAN DONDURDU!

Kayseri'de, erkek arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden genç kızın ifadesi kan dondurdu. Genç kız mahkemede, “Beni eve çağırdı ve 'Gelmezsen ağabeyine ve babana mesaj yazarım' diyerek, tehdit etti. Eve gittiğimde de, 'Benimle birlikte

Tarih : 28 Mayıs 2019, 01:20
Puan Ver : Cinsel İstismara Uğradığını İddia Eden Genç Kızın İfadesi Kan Dondurdu!(6/10)2

Kayseri Merkez Melikgazi İlçesi'nde S. Ç. , 2012 yılından bu yana birlikte olduğu sevgilisi Muhammed V....

















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