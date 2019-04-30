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Cinsel Organını Gösterdiği İddiasıyla Tepki Çeken Kerimcan Durmaz’a Tuğba Ekinci’den Destek!

CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİĞİ İDDİASIYLA TEPKİ ÇEKEN KERİMCAN DURMAZ’A TUĞBA EKİNCİ’DEN DESTEK!

Şarkıcı Tuğba Ekinci, uçak tuvaletinde cinsel organını gösterdiği iddia edilen Kerimcan Durmaz'a sosyal medya hesabından verdiği destekle çok konuşuldu.

Tarih : 30 Nisan 2019, 00:50
Puan Ver : Cinsel Organını Gösterdiği İddiasıyla Tepki Çeken Kerimcan Durmaz’A Tuğba Ekinci’Den Destek!(7/10)3

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den cinsel organını gösterdiği iddiasıyla büyük tepki gösterilen Kerimcan Durmaz'a destek verdi.

“ANLADIN MI KİMİN DOST, DÜŞMAN OLDUĞUNU“

Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklamalarda bulunan TuğbaEkinci, “Dünden beri bakıyorum evine eşya aldıkların şarkılarının hit olmasını istediğin ve yardım ettiğin kimse Yok yanında ben sana her zaman doğruları söyledim nerde karşılaşsak kalıcı olmak istiyorsan bir şarkı yap bir eser meydana getir ama sen ne yapdın şöhretin rüzgarına kapıldın bak seni kötü gününde herkes icraatı olmayan insan suçlaması yaparak sayfanın kapanması için dilekçe isteğinde bulunuyor ayrıca ben senin neden yanındayım bugün çünkü sende insansın hata yapabilirsin bugün sana terbiyesiz diyenler kim bilir mahrem yerlerini günde kaç kere kimlere atıyorlardır . Şimdi anladınmı kim dostun kim düşmanın üzülme erkek adamın malı meydanda olur ....

















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