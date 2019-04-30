Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den cinsel organını gösterdiği iddiasıyla büyük tepki gösterilen Kerimcan Durmaz'a destek verdi.

“ANLADIN MI KİMİN DOST, DÜŞMAN OLDUĞUNU“

Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklamalarda bulunan TuğbaEkinci, “Dünden beri bakıyorum evine eşya aldıkların şarkılarının hit olmasını istediğin ve yardım ettiğin kimse Yok yanında ben sana her zaman doğruları söyledim nerde karşılaşsak kalıcı olmak istiyorsan bir şarkı yap bir eser meydana getir ama sen ne yapdın şöhretin rüzgarına kapıldın bak seni kötü gününde herkes icraatı olmayan insan suçlaması yaparak sayfanın kapanması için dilekçe isteğinde bulunuyor ayrıca ben senin neden yanındayım bugün çünkü sende insansın hata yapabilirsin bugün sana terbiyesiz diyenler kim bilir mahrem yerlerini günde kaç kere kimlere atıyorlardır . Şimdi anladınmı kim dostun kim düşmanın üzülme erkek adamın malı meydanda olur ....



































