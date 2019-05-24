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Cnn Türk’Ün Müdürü Bora Bayraktar’Dan Ekrem İmamoğlu’Nun Katıldığı Program Hakkında Açıklama!
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CNN Türk’ün Müdürü Bora Bayraktar’dan Ekrem İmamoğlu’nun Katıldığı Program Hakkında Açıklama!

CNN TÜRK’ÜN MÜDÜRÜ BORA BAYRAKTAR’DAN EKREM İMAMOĞLU’NUN KATILDIĞI PROGRAM HAKKINDA AÇIKLAMA!

CNN Türk'ün Müdürü Bora Bayraktar, CHP'nin Amerika Temsilcisi Yurter Özcan iddialarına cevap vererek, “İki gündür üzerimden döndürülen tartışmaya açıklık getirmek isterim. Bu iddiayı dile getiren CHP'nin Washington temsilcisi ile hiçbir görüşmem temasım o

Tarih : 24 Mayıs 2019, 21:40
Puan Ver : Cnn Türk’Ün Müdürü Bora Bayraktar’Dan Ekrem İmamoğlu’Nun Katıldığı Program Hakkında Açıklama!(8/10)4

CHP'nin Amerika Temsilcisi Yurter Özcan, CNN Türk'ün Müdürü Bora Bayraktar'ın “Benim de patronum var tarafsız yayıncılık yok, herkesin bir duruşu var“ dediğini iddia etmişti. O iddialara Bayraktar'dan açıklama geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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