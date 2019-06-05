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Çocuk gaspçılar, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü

ÇOCUK GASPÇILAR, SURİYELİ GENCİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Yolunu kesip parasını gasbetmeye çalışan 18 yaşından küçük 4 çocuk tarafından bıçaklanan Tevfik El Ali, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tarih : 05 Haziran 2019, 13:50
Puan Ver : Çocuk Gaspçılar, Suriyeli Genci Bıçaklayarak Öldürdü(7/10)3

Konya'da Suriye uyruklu Tevfik El Ali (19), yolunu kesip parasını gasbetmeye çalışan 18 yaşından küçük 4 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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