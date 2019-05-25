ÇOCUKLUK YILLARINDAN BU YANA BİRİKTİRDİĞİ KASET KOLEKSİYONUNDAN VAZGEÇEMİYOR
Siirt'te gözlük satıcılığı yapan Yusuf Yaşar, çocukluk yıllarından bu yana bin 200 sanatçının kasetini biriktirip koleksiyon haline getirdi. Yaşar, manevi değeri çok yüksek olan kasetlere 250-300 bin lira teklif etseler bile satamayacağını söylüyor.
Siirt kent merkezinde gözlük satıcılığı yapan Yusuf Yaşar, yıllardır sanatçıların kasetlerini toplayıp biriktiriyor. Yaşar, biriktirdiği kasetler için 250-300 bin lira ödemeleri halinde bile bunları kimseye vermeyeceğini söyledi.
Kaynak: haberinburada....
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