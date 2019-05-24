COMOLLİ, BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Süper Ligde 34. hafta maçı olan Medipol Başakşehir-Alanyaspor maçını izleyenler arasında Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Comolli ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza da vardı.
Maçı tribünlerden takip eden ikilinin son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'yi izleyip rapor tuttuğu gözlendi. Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, bu sezon şampiyonluğa oynayan Medipol Başakşehir'in yetenekli ismi İrfan Can için kısa süre içerisinde resmi olarak temaslara başlayacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada....
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