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Comolli’den sürpriz Mesut Özil açıklaması

COMOLLİ’DEN SÜRPRİZ MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, başarısız geçen sezonu, hakem kararlarını ve adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

Tarih : 04 Haziran 2019, 13:20
Puan Ver : Comolli’Den Sürpriz Mesut Özil Açıklaması(7/10)3

Fenerbahçe Sportif direktörü Damien Comolli, asistanaliz'in sorularını yanıtladı. Volkan Demirel konusundan, hakemlere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Damien Comolli'nin açıklamaları şu şekilde:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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