ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN HAMİLE KADIN KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUNU FIRLATARAK KURTARDI
İstanbul Esenyurt'ta çöp kamyonunun altında kalan hamile anne kucağındaki 2 yaşındaki çocuğunu son anda kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
Çöp kamyonu karşıdan karşıya geçmeye çalışan hamile kadına çarptı. Kucağında 2 yaşındaki çocuğu bulunan hamile kadın çocuğunu kurtarmak için kendisinden uzağa fırlattı. Çocuğunu kurtaran kahraman anne kamyonun altında kaldı....
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