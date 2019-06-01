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Çorum Belediyesi Koridorunda Dilenci Kadınların Yaptığı ’Pes Dedirtti
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Çorum Belediyesi koridorunda dilenci kadınların yaptığı ’pes dedirtti

ÇORUM BELEDİYESİ KORİDORUNDA DİLENCİ KADINLARIN YAPTIĞI ’PES DEDİRTTİ

Çorum'da zabıta ile dilenci kadınlar arasında arbede de ilginç görüntüler yaşandı. Bazı dilenciler, belediye koridorlarına çişlerini yaptı.

Tarih : 01 Haziran 2019, 17:10
Puan Ver : Çorum Belediyesi Koridorunda Dilenci Kadınların Yaptığı ’Pes Dedirtti(9/10)5

Çorum'da, yapılan dilenci operasyonunda 14 kişi yakalandı. Zabıta görevlileri ile aralarında arbede yaşanan bazı dilenciler, belediye koridorlarına çişlerini yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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