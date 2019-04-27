Kamuoyunda Cübelli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kaftancıoğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bazı sözleri sıralayan Cübbeli Ahmet Hoca, “Milletimiz buna göz yummaz“ dedi.

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