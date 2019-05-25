ÇUKUR DİZİSİNİN MERAKLA BEKLENEN FİNAL BÖLÜMÜNÜN FRAGMANI YAYINLANDI!
Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un sezon finali tanıtımı yayınlandı. Uzun zamandır merakla beklenen Yücel-Yamaç karşılaşmasının nefes kestiği tanıtımda öfkesine hakim olamayan Yamaç, Yücel'e hesap soruyor.
Çukur dizisinin merakla beklene sezon finali fragmanı yayınlandı. Çukur 69. yeni bölüm fragmanında, Aliço, Akşın ve Sena'yı öldüren Yücel sonunda Yamaç'ın eline düşüyor....
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