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Çukur Dizisinin Merakla Beklenen Final Bölümünün Fragmanı Yayınlandı!
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Çukur Dizisinin Merakla Beklenen Final Bölümünün Fragmanı Yayınlandı!

ÇUKUR DİZİSİNİN MERAKLA BEKLENEN FİNAL BÖLÜMÜNÜN FRAGMANI YAYINLANDI!

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un sezon finali tanıtımı yayınlandı. Uzun zamandır merakla beklenen Yücel-Yamaç karşılaşmasının nefes kestiği tanıtımda öfkesine hakim olamayan Yamaç, Yücel'e hesap soruyor.

Tarih : 25 Mayıs 2019, 00:00
Puan Ver : Çukur Dizisinin Merakla Beklenen Final Bölümünün Fragmanı Yayınlandı!(7/10)3

Çukur dizisinin merakla beklene sezon finali fragmanı yayınlandı. Çukur 69. yeni bölüm fragmanında, Aliço, Akşın ve Sena'yı öldüren Yücel sonunda Yamaç'ın eline düşüyor....

















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