Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, İzlanda Havalimanında yaşanan skandalla ilgili konuştu. Yıldırım, “Bu hareket bizim çocuklarımızı daha da hırslandıracaktır. Milli takımımıza ve Şenol Hocaya başarılar diliyorum.