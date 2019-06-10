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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binalı Yıldırım, Milli Takım’a destek için İzlanda’ya gitmek istiyor!

CUMHUR İTTİFAKI İBB BAŞKAN ADAYI BİNALI YILDIRIM, MİLLİ TAKIM’A DESTEK İÇİN İZLANDA’YA GİTMEK İSTİYOR!

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, İzlanda Havalimanında yaşanan skandalla ilgili konuştu. Yıldırım, “Bu hareket bizim çocuklarımızı daha da hırslandıracaktır. Milli takımımıza ve Şenol Hocaya başarılar diliyorum.

Tarih : 10 Haziran 2019, 18:30
Puan Ver : Cumhur İttifakı İbb Başkan Adayı Binalı Yıldırım, Milli Takım’A Destek İçin İzlanda’Ya Gitmek İstiyor!(10/10)6

Binali Yıldırım, A Milli Takımımızın İzlanda'da maruz kaldığı skandalla ilgili basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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