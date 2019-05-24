CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 11 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararı'na göre 11 üniversiteye rektör atandı. Rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: haberinburada....
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