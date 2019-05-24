AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışına katıldı. Açılışta İstanbul seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Önümüzde sandık var. Bu sandığın hakkını da vereceğiz....



































