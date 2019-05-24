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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CAMİ AÇILIŞINDA KONUŞTU: HIRSIZLARA BU İŞİ BIRAKMAYACAĞIZ


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cami Açılışında Konuştu: Hırsızlara Bu İşi Bırakmayacağız
Tarih : 24 Mayıs 2019, 15:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cami Açılışında Konuştu: Hırsızlara Bu İşi Bırakmayacağız(9/10)5

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışına katıldı. Açılışta İstanbul seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Önümüzde sandık var. Bu sandığın hakkını da vereceğiz....

















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