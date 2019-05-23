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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DOMAGOJ VİDA’DAN 3 ÇOCUK YAPMASINI İSTEDİ!


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Domagoj Vida’dan 3 Çocuk Yapmasını İstedi!
Tarih : 23 Mayıs 2019, 20:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Domagoj Vida’Dan 3 Çocuk Yapmasını İstedi!(6/10)2

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, ülke basınına verdiği röportajda geleceği ve Beşiktaş'la ilgili konuştu. Türkiye'de ve Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyleyen Vida, Türk futbolunda iz bırakmak istediğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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