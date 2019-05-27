Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu. Olimpiyat ve Dünya şampiyonu Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen esprili diyaloğu anlattı.

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