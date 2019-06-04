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Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Gazeteciler Arasında ’Ayar Verme’ Diyaloğu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında ’ayar verme’ diyaloğu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GAZETECİLER ARASINDA ’AYAR VERME’ DİYALOĞU

Bayram namazı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında ilginç bir 'ayar verme' diyaloğu yaşandı.

Tarih : 04 Haziran 2019, 15:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Gazeteciler Arasında ’Ayar Verme’ Diyaloğu(9/10)5

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Çamlıca Camisi'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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