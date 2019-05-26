Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile bir araya geldiği iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız. “ dedi....



































