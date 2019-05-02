Siyasi kulislerde İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin, AK Parti açısından 'Risk' oluşturacağı ve CHP'nin mağdur rolünü üstlenerek, daha yüksek oy olabileceği iddiaları gündem oluşturmaya devam ediyor. AK Parti cephesinde de, seçim yenilenmesi konusunda farklı görüşler dile getiriliyor. Seçimlerin yenilenmesinin yaşanan ekonomik olumsuzluklar sebebiyle sonucu değiştirmeyeceği görüşünün yanı sıra, AK Parti'nin seçimlerden başarı ile çıkacağını düşününler de bulunuyor....



































