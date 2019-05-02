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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SEÇİM YENİLENİRSE İSTANBUL’U ALIRIZ


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Yenilenirse İstanbul’u Alırız
Tarih : 02 Mayıs 2019, 09:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Yenilenirse İstanbul’U Alırız(6/10)2

Siyasi kulislerde İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin, AK Parti açısından 'Risk' oluşturacağı ve CHP'nin mağdur rolünü üstlenerek, daha yüksek oy olabileceği iddiaları gündem oluşturmaya devam ediyor. AK Parti cephesinde de, seçim yenilenmesi konusunda farklı görüşler dile getiriliyor. Seçimlerin yenilenmesinin yaşanan ekonomik olumsuzluklar sebebiyle sonucu değiştirmeyeceği görüşünün yanı sıra, AK Parti'nin seçimlerden başarı ile çıkacağını düşününler de bulunuyor....

















Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Seçim  Yenilenirse  İstanbul’U  Alırız    haber

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