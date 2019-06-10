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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR İLE İZLANDA HAKKINDA GÖRÜŞTÜ


Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile İzlanda hakkında görüştü
Tarih : 10 Haziran 2019, 14:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tff Başkanı Nihat Özdemir İle İzlanda Hakkında Görüştü(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımızın İzlanda'nın Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ile ilgili bir görüşme yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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