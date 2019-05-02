Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet işleyişini daha da hızlandırmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aracılığıyla bakanlar, kurmayları ve bazı kamu kuruluşlarını sosyal medyadan takibe başladı. Erdoğan, çalışmaları sosyal medya üzerinden de denetleyebi