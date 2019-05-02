CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN DEVLET İŞLEYİŞİNİ HIZLANDIRMAK İÇİN BİRÇOK KURULUŞU TAKİBE ALDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet işleyişini daha da hızlandırmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aracılığıyla bakanlar, kurmayları ve bazı kamu kuruluşlarını sosyal medyadan takibe başladı. Erdoğan, çalışmaları sosyal medya üzerinden de denetleyebi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, devlet işleyişini daha da hızlandırmak, millete hizmetin gecikmemesi ve 2023 hedeflerine ulaşmak için yeni bir adım attı.
Kaynak: haberinburada. ....
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