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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Devlet İşleyişini Hızlandırmak İçin Birçok Kuruluşu Takibe Aldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN DEVLET İŞLEYİŞİNİ HIZLANDIRMAK İÇİN BİRÇOK KURULUŞU TAKİBE ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet işleyişini daha da hızlandırmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aracılığıyla bakanlar, kurmayları ve bazı kamu kuruluşlarını sosyal medyadan takibe başladı. Erdoğan, çalışmaları sosyal medya üzerinden de denetleyebi

Tarih : 02 Mayıs 2019, 08:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan’Dan Devlet İşleyişini Hızlandırmak İçin Birçok Kuruluşu Takibe Aldı(5/10)1

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, devlet işleyişini daha da hızlandırmak, millete hizmetin gecikmemesi ve 2023 hedeflerine ulaşmak için yeni bir adım attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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