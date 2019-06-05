Trump’Tan Ortalığı Karıştıran Bir Çıkış Daha: Londra’Da Hastaneler Kan Gölüne Döndü
Fenerbahçe Transfer Bombasını Patlatıyor! Temaslar Başladı
Erdoğan, Anne Ve Babasının Mezarını Ziyaret Ettikten Sonra Yakın Arkadaşını Da Unutmadı!
Hakan Çalhanoğlu, Milan’Da Kalacağını Açıkladı!
Van, İranlı Turistler İçin Seferber Oldu!
Cüneyt Çakır, Danimarka-İrlanda Maçını Yönetecek
Hindistan’Da Leoparın Saldırısına Uğrayan 9 Aylık Bebek Feci Şekilde Hayatını Kaybetti
İrfan Can Kahveci Transferinde Fenerbahçe’Ye Dev Rakipler!
Hastanede Büyük Skandal! Doktor Sedyeye Çıkıp Hastayı Dövdü
Fenerbahçe, 4 Sene Önce Bedavaya Gönderdiği Recep Niyaz’A Kancayı Taktı
Abd’Den Küba’Ya Seyahat Kısıtlaması! Uçak Ve Gemiler Gidemeyecek
İstanbul’Da İnsan Seli! Eminönü İskelesi’Ne Akın Ettiler
Sahaya Mayolu Şekilde Giren Kinsey Wolanski, Giydiği Mayo Sayesinde Sevgilisine 4 Milyon Dolar Kazandırdı
Hindistan’Da Termometreler 50’Yi Gösterdi
Galatasaray, Erzurumsporlu Eduok’U İstiyor İddiası!
Zonguldak’Ta Kıyıya Vurmuş Vaziyette 2 Ölü Yunus Bulundu
Bayramda Dünyaca Ünlü Kızkumu’Na Yerli Turistler Büyük İlgi Gösterdi
Binali Yıldırım Adaşıyla Karşılaştı, Esprileri Peş Peşe Sıraladı
Sepetli Motosikletle Tem’De Tehlikeli Yolculuk!
Merih Demiral, 15 Milyon Euro Karşılığında Juventus’A Transfer Oldu!

Cüneyt Çakır, Danimarka-İrlanda maçını yönetecek

CÜNEYT ÇAKIR, DANİMARKA-İRLANDA MAÇINI YÖNETECEK

FIFA kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 Elemeleri D Grubu mücadelesinde oynanacak olan Danimarka-İrlanda karşılaşmasında düdük çalacak.

Tarih : 05 Haziran 2019, 18:50
Puan Ver : Cüneyt Çakır, Danimarka-İrlanda Maçını Yönetecek(7/10)3

EURO 2020 Elemeleri D Grubu'nda 7 Haziran Cuma günü oynanacak olan Danimarka-İrlanda karşılaşmasını, FIFA Kokartlı Hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın bu maçtaki yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak....

















Etiketler: Cüneyt  Çakır  Danimarka-İrlanda  Maçını  Yönetecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER