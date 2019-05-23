Genellikle reçel ve marmeladı yapılan ve halk arasında orman çileği olarak bilinen, dağ çileği 80 liradan alıcı buluyor. Tezgahlara inen çilekler kısa sürede tükeniyor.

Halk arasında orman çileği olarak bilinen, daha çok reçel ve marmeladı yapılan organik dağ çileğinin kilosu Ordu'nun Fatsa ilçesinde 80 TL'den satılıyor.

Kaynak: haberinburada. ....