DAĞLARDAN TOPLADIKLARI KARLARI İLÇEDE SATIYORLAR
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde vatandaşlar, yüksek kesimlerden hem pancar hem de kar topladı. Köylüler, sıcaklıkların yükselmeye başladığı bu günlerde, topladıkları karları ilçeye getirip satarak geçim kaynağı oluşturdu.
Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde termometreler 35 dereceyi gösterince vatandaşlar hem serinlemek için hem de şifa bulmak için karlı dağlara akın etti. Şırnak'a bağlı Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine akın eden vatandaşlar dağlarda pancar ve kar topladı. 2 bin rakımlı Suvara Meşa geçidinde kar kuyruğuna giren vatandaşlar, küreklerle pikaplarını karla doldurup Cizre, İdil, Silopi gibi ilçelerde poşetlere koyup satarak geçimini sağlıyor....
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