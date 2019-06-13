DAHA KÜÇÜK VE GÜVENLİ OLAN 100 VE 200 EUROLUK BANKNOTLAR PİYASAYA SÜRÜLDÜ
Yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar piyasadaki yerini almaya başladı. Yeni banknotların güvenlik özellikleri arttırılırken boyutları da küçültüldü.
Avrupa Birliği'nin ortak para birimi euronun önceki serilere göre daha küçük ve yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200'lük yeni banknotları piyasaya sürüldü. Daha önce 5, 10, 20 ve 50 euroluk banknotlar yenilenmiş ve piyasaya sürülmüştü. 100 ve 200 euroluk yeni banknotların piyasa girmesiyle euronun Avrupa serisi de tamamlandı....
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