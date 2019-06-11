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Daily Telegraph: İngiltere’De Bazı Zenginler Düğünlerde Şempanze Eti Yiyor
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Daily Telegraph: İngiltere’de bazı zenginler düğünlerde şempanze eti yiyor

DAİLY TELEGRAPH: İNGİLTERE’DE BAZI ZENGİNLER DÜĞÜNLERDE ŞEMPANZE ETİ YİYOR

İngiltere'de ülkeye kaçak sokulan şempanzelerin kesilip etlerinin zenginlerin düğünlerinde yedirildiği öne sürüldü. Bir kaç hafta önce de bir havalimanında çok sayıda şempanze eti ele geçirilmişti.

Tarih : 11 Haziran 2019, 22:50
Puan Ver : Daily Telegraph: İngiltere’De Bazı Zenginler Düğünlerde Şempanze Eti Yiyor(7/10)3

İngiltere'de bazı zenginlerin düğünlerde ülkeye Batı Afrika'dan kaçak olarak sokulan şempanze eti yediği öne sürüldü. East Anglia Üniversitesi primat uzmanı Dr. Ben Garrod, İngiiltere ve Avrupa'da şempanze eti kaçakçılığının yaygın olduğunu söylerken bir kaç hafata önce de bir havalimanında çok sayıda şempanze eti ele geçirildiğini belirtti....

















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