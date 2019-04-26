Önümüzdeki sezon için stoper arayışlarını sürdüren hatta iki stoper takviyesi yapması planlayan Fenerbahçe, ses getirecek bir isim için düğmeye bastı. Chelsea ile olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Gary Cahill için sportif direktör Damien Comolli devreye girdi.

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