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Damien Comolli, Rondon transferini bitirmek için İngiltere’ye gitti!

DAMİEN COMOLLİ, RONDON TRANSFERİNİ BİTİRMEK İÇİN İNGİLTERE’YE GİTTİ!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Venezuelalı golcü oyuncu Salomon Rondon'un menajeriyle görüşmek için İngiltere'ye gitti.

Tarih : 05 Haziran 2019, 12:40
Puan Ver : Damien Comolli, Rondon Transferini Bitirmek İçin İngiltere’Ye Gitti!(6/10)2

Yeni sezon öncesi transferde en büyük önemi forvet hamlesine veren Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Resmi teklif yapılan Edin Dzeko'nun tercihini Inter'den yana kullanması sonrası transferden vazgeçen Sarı-Lacivertli yönetim mutlaka çok kariyerli bir ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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