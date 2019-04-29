Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano eşiyle birlikte İstanbul'a geldi. Lugano'yu Beyoğlu'nda gören çalgıcılar, hep bir ağızdan Yaşa Fenerbahçe Marşı'nı çalmaya başladı. Marşa eşlik eden Lugano, bir ara darbuka da çaldı....



































