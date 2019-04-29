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Darbuka Çalan Diego Lugano’dan Sokak Müzisyenlerine 200 Euro Bahşiş

DARBUKA ÇALAN DİEGO LUGANO’DAN SOKAK MÜZİSYENLERİNE 200 EURO BAHŞİŞ

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Lugano, İstanbul sokaklarında darbuka çaldı. Lugano sokak müzisyenlerine 200 euro verdi.

Tarih : 29 Nisan 2019, 18:50
Puan Ver : Darbuka Çalan Diego Lugano’Dan Sokak Müzisyenlerine 200 Euro Bahşiş(7/10)3

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano eşiyle birlikte İstanbul'a geldi. Lugano'yu Beyoğlu'nda gören çalgıcılar, hep bir ağızdan Yaşa Fenerbahçe Marşı'nı çalmaya başladı. Marşa eşlik eden Lugano, bir ara darbuka da çaldı....

















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