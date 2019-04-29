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DEAŞ LİDERİ EL-BAĞDADİ’YE AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI


DEAŞ Lideri El-Bağdadi’ye Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Tarih : 29 Nisan 2019, 21:30
Puan Ver : Deaş Lideri El-Bağdadi’Ye Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı(5/10)1

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir El Bağdadi'ye ait olduğu söylenen görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu videonun Rusya'da çekildiği söyleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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