DEAŞ LİDERİ EL-BAĞDADİ’YE AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir El Bağdadi'ye ait olduğu söylenen görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu videonun Rusya'da çekildiği söyleniyor.
Kaynak: haberinburada....
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