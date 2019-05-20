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DEAŞ’ın Sözde Yöneticisinin Canlı Bomba Talimatı Ortaya Çıktı

DEAŞ’IN SÖZDE YÖNETİCİSİNİN CANLI BOMBA TALİMATI ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticisinin, bomba eğitim sorumlusuna 36 kişiyi eğitmesi gönderdiği talimat ortaya çıktı. Teorik ve pratik canlı bomba eğitimi alan teröristler, Türkiye dahil 14 ülkeye gönderildi.

Tarih : 20 Mayıs 2019, 08:20
Puan Ver : Deaş’In Sözde Yöneticisinin Canlı Bomba Talimatı Ortaya Çıktı(6/10)2

Terör örgütü DEAŞ, ABD eliyle yerleştiği Suriye'nin Badiye bölgesinden 36 canlı bombayı sahaya sürdü. Örgütün sözde Dış İlişkiler Sorumlusu Ebu Hamza tarafından canlı bomba eğitim sorumlusuna gönderilen talimatı ele geçirildi. Belgeye göre DEAŞ'lı Ebu Hamza, örgütün 'Tefhih' (bomba eğitim) birim sorumlusu Ebu Malik'e “En kısa sürede 36 Ameliye İstişhadi (İntihar Eylemcisi) hazırlansın“ emri veriyor....

















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