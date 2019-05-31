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Dehşet Anları Kamerada! Nişanlısı, Talihsiz Kadını Seyir Halindeki Arabadan Attı
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Dehşet Anları Kamerada! Nişanlısı, Talihsiz Kadını Seyir Halindeki Arabadan Attı

DEHŞET ANLARI KAMERADA! NİŞANLISI, TALİHSİZ KADINI SEYİR HALİNDEKİ ARABADAN ATTI

Sultangazi'de gözü dönmüş cani, tartıştığı nişanlısını önce yumrukladı ardından seyir halindeki otomobilden attı. Dehşet anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 11:50
Puan Ver : Dehşet Anları Kamerada! Nişanlısı, Talihsiz Kadını Seyir Halindeki Arabadan Attı(9/10)5

İstanbul Sultangazi'de bir sürücü, yumrukladığı kadını seyir halindeki otomobilden attı. Otomobile tutunan genç kadın metrelerce sürüklendi. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı....

















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