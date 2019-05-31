DEHŞET ANLARI KAMERADA! NİŞANLISI, TALİHSİZ KADINI SEYİR HALİNDEKİ ARABADAN ATTI
Sultangazi'de gözü dönmüş cani, tartıştığı nişanlısını önce yumrukladı ardından seyir halindeki otomobilden attı. Dehşet anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
İstanbul Sultangazi'de bir sürücü, yumrukladığı kadını seyir halindeki otomobilden attı. Otomobile tutunan genç kadın metrelerce sürüklendi. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı....
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