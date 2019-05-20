Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, üçüncü kez heyelan meydana gelen bölgedeki yol, ulaşıma kapatıldı. Film sahnelerini aratmayan olayda Kaya parçaları ve toprağın yamaçtan yola düşme anı anbean kaydedildi.

Şanlıurfa'da 6 gün önce heyelanın meydana geldiği Birecik-Halfeti yolunun aynı mevkisinde ikinci kez heyelan oldu. Alınan bilgiye göre, Birecik-Halfeti yolu Saha Mahallesi yakınlarında heyelan meydana geldi.

Kaynak: haberinburada....