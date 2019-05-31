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DEMET AKALIN ÇOCUK İSTİSMARLARINA İSYAN ETTİ: CUMHURBAŞKANINA MEKTUP YAZACAĞIM


Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım
Tarih : 31 Mayıs 2019, 15:40
Puan Ver : Demet Akalın Çocuk İstismarlarına İsyan Etti: Cumhurbaşkanına Mektup Yazacağım(10/10)6

Başarılı şarkıcı Demet Akalın, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Son olarak bir annenin verdiği ilacı içmeyen kızına şiddet uygulamasıyla alakalı konuşan Akalın, çocuğa şiddet ve istismarın artmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazmak istediğini söyledi....

















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