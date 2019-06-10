DEMET AKALIN, KENDİSİNE MESAJ ATMIŞ GİBİ PHOTOSHOP YAPAN TAKİPÇİSİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ: NAMUSUMLA OYNATMAM
Demet Akalın, bir twitter kullanıcısının “Fotoğraflarını görüyorum çok yakışıklısın canım. Biz konser için Adana'ya da geleceğiz haberin olsun“ mesajını görünce çileden çıktı. Akalın mesaja, “Namusumla dalga geçirmem“ diyerek sert çıktı.
Bir Twitter kullanıcısı, Demet Akalın kendisine mesaj atmış gibi photoshop yaptı. Kurgu olduğu anlaşılan mesajda “Fotoğraflarını görüyorum çok yakışıklısın canım. Biz konser için Adana'ya da geleceğiz haberin olsun“ yazıyordu....
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