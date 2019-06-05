Deniz Akkaya, Annesinin Cenazesinde Binali Yıldırım’A Tepki Gösterilmesiyle İlgili Açıklama Yaptı!
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DENİZ AKKAYA, ANNESİNİN CENAZESİNDE BİNALİ YILDIRIM’A TEPKİ GÖSTERİLMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!


Deniz Akkaya, annesinin cenazesinde Binali Yıldırım’a tepki gösterilmesiyle ilgili açıklama yaptı!
Tarih : 05 Haziran 2019, 20:20
Puan Ver : Deniz Akkaya, Annesinin Cenazesinde Binali Yıldırım’A Tepki Gösterilmesiyle İlgili Açıklama Yaptı!(8/10)4

Eski mankenlerden Deniz Akkaya geçtiğim ay annesini kaybetmişti. Akkaya, annesinin cenaze törenine katılan Binali Yıldırım hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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