DENİZ AKKAYA, ANNESİNİN CENAZESİNDE BİNALİ YILDIRIM’A TEPKİ GÖSTERİLMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!
Eski mankenlerden Deniz Akkaya geçtiğim ay annesini kaybetmişti. Akkaya, annesinin cenaze törenine katılan Binali Yıldırım hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Kaynak: haberinburada....
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