Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcı estetikten tanınmaz hale geldi.

Son dönemde paylaşımları ve yaptıklarıyla gündem olan Deniz Seki, estetikten tanınmaz hale geldi. Seki'nin paylaşımıyla takipçileri, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

“SEN OLDUĞUNA İNANMAZDIK“

Deniz Seki'nin saç ve makyaj stilisti Önder Tiryaki ile çekildiği fotoğrafına “Kendi sayfanda görmesek, sen olduğuna inanmazdık“ şeklinde yorumlar yapıldı....



































