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Derede balık avlarken elektrik akıma kapılan memur feci şekilde can verdi

DEREDE BALIK AVLARKEN ELEKTRİK AKIMA KAPILAN MEMUR FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, balık avlamak için gittiği derede oltası elektrik tellerine takılan talihsiz memur, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Tarih : 08 Haziran 2019, 15:10
Puan Ver : Derede Balık Avlarken Elektrik Akıma Kapılan Memur Feci Şekilde Can Verdi(6/10)2

Trabzon'da, balık avladığı derede oltası elektrik tellerine takılınca akıma kapılan 50 yaşındaki memur Cafer Yıldız, yaşamını yitirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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