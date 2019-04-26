DEVİR SÖZLEŞMESİ İMZALANDI! FİLLİ BOYA JAPONLARA SATILIYOR
Japon Nippon, Filli Boya markasını da barındıran Betek Boya ve iştirak hisselerini satın alıyor. Taraflar arasında devir sözleşmesi imzalandı.
Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya merkezli Nippon Paint Holdings'e devir sözleşmesi imzalandı. İşlemin finansal danışmanlığını yürüten Ünlü&Co'dan yapılan yazılı açıklamada, devir işleminin Rekabet Kurumu ve ilgili ön koşulların gerçekleşmesiyle tamamlanacağı belirtildi. Açıklamada işlemin bedeli ise belirtilmedi....
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