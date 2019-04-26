Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya merkezli Nippon Paint Holdings'e devir sözleşmesi imzalandı. İşlemin finansal danışmanlığını yürüten Ünlü&Co'dan yapılan yazılı açıklamada, devir işleminin Rekabet Kurumu ve ilgili ön koşulların gerçekleşmesiyle tamamlanacağı belirtildi. Açıklamada işlemin bedeli ise belirtilmedi....



































