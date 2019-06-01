DEVLET BAHÇELİ’DEN YARGI REFORMU AÇIKLAMASI: UMUT VE MEMNUNİYET VERİCİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama safhasında, adalet ve hukuk alanında önemli bir reformun hazırlanmış olması, umut ve memnuniyet verici bulunmuştur“ dedi.
Bahçeli, “Yargı Reformu Strateji Belgesi“ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, belgenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatarak MHP'nin bu süreci dikkatle takip ettiğini aktardı.
Kaynak: haberinburada. ....
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