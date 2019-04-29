AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Ban dünya evine girdi. Düğüne, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Adayı Yıldırım ve Ticaret Bakanı Pekcan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.