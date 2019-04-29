DEVLETİN ZİRVESİNİ BULUŞTURAN DÜĞÜN! AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ DÜNYA EVİNE GİRDİ
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Ban dünya evine girdi. Düğüne, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Adayı Yıldırım ve Ticaret Bakanı Pekcan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Ban dünya evine girdi....
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