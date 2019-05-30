DİAGNE BOMBAYI PATLATTI: JUVENTUS İLE TEMAS HALİNDEYİM
Galatasaraylı Mbaye Diagne'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Golcü oyuncu Juventus ile her zaman temas halinde olduğunu ve teklif gelmesi durumunda çekinmeden kabul edeceğini açıkladı.
Afrika Uluslar Kupası hazırlıkları kapsamında Senegal'de bulunan Galatasaraylı Mbaye Diagne, ülkesinde verdiği röportajlarda geleceğiyle ilgili olarak çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
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