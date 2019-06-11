DİAGNE, SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU!
Sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray, sezonu 30 gol ile tamamlayan Diagne'yi yüksek bir ücretle satmak istiyor. Yıldız isim için Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'ın zemin yokladığı belirtildi.
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Diagne'nin geleceği belirsizliğini koruyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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