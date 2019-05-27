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Diagne’nin Paylaşımı Fatih Terim’i Çileden Çıkardı

DİAGNE’NİN PAYLAŞIMI FATİH TERİM’İ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında arabasıyla çekildiği pozları paylaşan Diagne'nin üstü çizildi.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 11:20
Puan Ver : Diagne’Nin Paylaşımı Fatih Terim’İ Çileden Çıkardı(10/10)6

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına kalmadan ülkesine dönen Mbaye Diagne, taraftarların büyük tepkisini çekerken, teknik direktör Fatih Terim'in de sabrını taşırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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