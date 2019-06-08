Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın “Benim tercihim tartışmayı Uğur Dündar'ın yönetmesi olur, mecraya gelince biz bir yerden yayını yaparız isteyen kanallar alır yayınlar“ ifadesini değerlendirdi.

Kaynak: haberinburada. ....