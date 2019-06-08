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DİDEM ARSLAN YILMAZ: BİNALİ YILDIRIM, UĞUR DÜNDAR’I İSTEMİŞSE BENCE SORUN YOK


Didem Arslan Yılmaz: Binali Yıldırım, Uğur Dündar’ı istemişse bence sorun yok
Tarih : 08 Haziran 2019, 14:10
Puan Ver : Didem Arslan Yılmaz: Binali Yıldırım, Uğur Dündar’I İstemişse Bence Sorun Yok(5/10)1

Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın “Benim tercihim tartışmayı Uğur Dündar'ın yönetmesi olur, mecraya gelince biz bir yerden yayını yaparız isteyen kanallar alır yayınlar“ ifadesini değerlendirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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