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Didem Arslan Yılmaz’Dan, Bomba Ahmet Hakan İddiası: Sunucuyu Kovdurmaya Çalıştı
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Didem Arslan Yılmaz’dan, bomba Ahmet Hakan iddiası: Sunucuyu kovdurmaya çalıştı

DİDEM ARSLAN YILMAZ’DAN, BOMBA AHMET HAKAN İDDİASI: SUNUCUYU KOVDURMAYA ÇALIŞTI

Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz, kendisini eleştiren CNN Türk sunucusu Ahmet Hakan'a yanıt verdi. “Programıma iki değerli adayı davet etmek işimin gereği. Bu yayını çok istiyorum... Bir sakıncası mı var?“ diyen Yılmaz, bir de “Bir sunucuyu kovdurma

Tarih : 31 Mayıs 2019, 01:00
Puan Ver : Didem Arslan Yılmaz’Dan, Bomba Ahmet Hakan İddiası: Sunucuyu Kovdurmaya Çalıştı(7/10)3

Habertürk'ün sunucularından Didem Arslan Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenilenecek seçimlerin adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ı ortak yayına çıkarma girişimi sonrası CNN Türk sunucusu Ahmet Hakan'dan gelen eleştiriye tepki gösterdi.

“BEL ALTI VURMAM ÇİRKEFLİK YAPMAM“

Yılmaz, iki ayrı tweet atarak Ahmet Hakan'a “Bu yayını çok istiyorum… BİR SAKINCASI MI VAR?“ diye sordu; isim vermemekle birlikte, bir de 'bir sunucuyu kovdurmaya çalışma“ iddiasını ortaya attı. Yılmaz tweetlerinde şu ifadeleri kullandı: “1-Sayın Binali Yıldırım, Sayın Ekrem İmamoğlu şu anda siyaset gündeminin en önemli iki ismi....

















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