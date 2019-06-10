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Didem Arslan Yılmaz’dan ’ortak yayın’ açıklaması: Dost görünen ikiyüzlüleri tanıdım

DİDEM ARSLAN YILMAZ’DAN ’ORTAK YAYIN’ AÇIKLAMASI: DOST GÖRÜNEN İKİYÜZLÜLERİ TANIDIM

Yıldırım-İmamoğlu arasında ortak yayın yapılması fikrini ilk ortaya atan Didem Arslan Yılmaz, canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yapmasıyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tarih : 10 Haziran 2019, 17:10
Puan Ver : Didem Arslan Yılmaz’Dan ’Ortak Yayın’ Açıklaması: Dost Görünen İkiyüzlüleri Tanıdım(10/10)6

Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimlerinin iki adayı Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında ortak yayın yapılması fikrini ilk ortaya atan Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz, yayının FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya tarafından 16 Haziran günü yapılacak olmasını açıklanması hakkında konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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