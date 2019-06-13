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DİGİTURK KURU 3,80 TL’DE SABİTLEMEK İSTİYOR İDDİASI


Digiturk kuru 3,80 TL’de sabitlemek istiyor iddiası
Tarih : 13 Haziran 2019, 14:20
Puan Ver : Digiturk Kuru 3,80 Tl’De Sabitlemek İstiyor İddiası(9/10)5

Türk futbolunun yayıncı kuruluşu Digiturk'ün sahibi olduğu Katarlı beIN Group'un, futbol yayın hakkı anlaşmasından çekilmek istediğine yönelik haberler gündeme bomba gibi düşerken, yaşanan sorunun perde arkası ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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