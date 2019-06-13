DİGİTURK KURU 3,80 TL’DE SABİTLEMEK İSTİYOR İDDİASI
Türk futbolunun yayıncı kuruluşu Digiturk'ün sahibi olduğu Katarlı beIN Group'un, futbol yayın hakkı anlaşmasından çekilmek istediğine yönelik haberler gündeme bomba gibi düşerken, yaşanan sorunun perde arkası ortaya çıktı.
Kaynak: haberinburada. ....
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