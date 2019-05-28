Dikkatsiz sürücü, İngiltere'den Roma'ya gitmek için bindiği aracının navigasyonuna Roma yerine Rom yazınca Almanya'ya gitti.

81 yaşında bir İtalyan, İngiltere'den Roma'ya gitmek için bindiği aracının navigasyonuna 'Roma' yerine 'Rom' yazınca, Almanya'daki Rom bölgesine gitti. Dikkatsiz sürücü, varış noktasında indiği aracın el frenini çekmeyi unutunca bir de kaza yaptı.

Kaynak: haberinburada....