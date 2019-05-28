DİKKATSİZ SÜRÜCÜ, NAVİGASYONA EKSİK YAZDIĞI HARF YÜZÜNDEN İTALYA YERİNE ALMANYA’YA GİTTİ
Dikkatsiz sürücü, İngiltere'den Roma'ya gitmek için bindiği aracının navigasyonuna Roma yerine Rom yazınca Almanya'ya gitti.
81 yaşında bir İtalyan, İngiltere'den Roma'ya gitmek için bindiği aracının navigasyonuna 'Roma' yerine 'Rom' yazınca, Almanya'daki Rom bölgesine gitti. Dikkatsiz sürücü, varış noktasında indiği aracın el frenini çekmeyi unutunca bir de kaza yaptı.
Kaynak: haberinburada....
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